Eerste Trump-minister is in ons land

Door: redactie

15/02/17 - 13u33 Bron: vtmnieuws.be

video James 'Mad Dog' Mattis, de Amerikaanse minister van Defensie is in ons land voor een NAVO-top. Hij wil dat de NAVO een actievere rol speelt in de strijd tegen terreur. Trump had eerder al gezegd dat hij geen fan is van de militaire organisatie. Mattis kan wel rekenen op een warm welkom in Brussel, hij diende zelf nog bij de NAVO.