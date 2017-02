Kindhuwelijken voortaan onmogelijk in Malawi

Door: redactie

Mannen in het Afrikaanse Malawi kunnen niet langer gebruik maken van een juridisch achterpoortje om te trouwen met meisjes tussen de 15 en 18. Het parlement stemde gisterenavond laat bijna unaniem in met een historisch amendement op de grondwet. Dat bericht Plan International vandaag op haar site. De ngo ijverde al jaren mee om kindhuwelijken in het land te bannen. Het aantal kindhuwelijken in Malawi was in 2015 het negende hoogste ter wereld. In heel Sub-Sahara-Afrika trouwt gemiddeld een op de vier meisjes voor hun 18e verjaardag, in Malawi gaat het om de helft.

In 2015 werd de minimumleeftijd voor een huwelijk al opgetrokken van 15 tot 18, maar dankzij een achterpoortje in de grondwet konden kinderen tussen 15 en 18 met toestemming van de ouders toch nog altijd trouwen.



"Dit is een monumentale verandering voor de toekomstige generaties in Malawi - en we zijn zo blij dat jonge mensen een grote rol hebben gespeeld in dit succes", aldus Lily Omondi, directeur van Plan International in Malawi. "Cruciaal daartoe was dat de betrokken ministers de stem van jongeren zelf gehoord hebben."



In het parlement stemden 131 parlementsleden voor het amendement. Er waren twee tegenstemmen.



Vroeg trouwen leidt ertoe dat meisjes school verlaten, in armoede terechtkomen, blootgesteld worden aan huiselijk en seksueel geweld, ernstige gezondheidsrisico's en overlijden door vroege zwangerschappen en aids. Het VN-kinderrechtenfonds Unicef schat dat het aantal getrouwde meisjes kan stijgen van 125 miljoen naar 310 miljoen in 2050, als er geen echte vooruitgang wordt geboekt om kindhuwelijken en tienerzwangerschappen te vermijden.