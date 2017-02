Duizenden geëvacueerd door bosbrand in Nieuw-Zeeland

Door: redactie

15/02/17

© ap.

Door een bosbrand nabij de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch hebben duizenden inwoners hun woningen moeten verlaten. De burgemeesters van Christchurch City en het naburige Selwyn District hebben de noodtoestand uitgeroepen, vanwege de Port Hills-branden.

© ap.

De brand is niet langer enkel een "grote landelijke brand op de grens van de stad", maar een "zaak van de stad", nu buitenwijken worden geëvacueerd, zo staat in de verklaring van de burgemeester van Christchurch.



Dinsdag crashte een van de vijftien helikopters die de brand bestrijden. Daarbij kwam de piloot om het leven.



Door de brand, die nu zichtbaar is vanuit de ruimte volgens een lokaal medium, ging al meer dan 700 hectare aan onder meer vegetatie in vlammen op. Ook zijn verschillende gebouwen vernield.



Het Nieuw-Zeelandse leger is opgeroepen om de vlammen te helpen bestrijden, zei minister van Defensie Gerry Brownlee. Het leger levert extra mankracht, zoals brandweerlieden, maar ook uitrusting, watertanks en versperringen voor het vuur.