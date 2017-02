Jakarta kiest nieuwe gouverneur

Door: redactie

15/02/17 - 05u22 Bron: Belga

De huidige gouverneur van Jakarta, Basuki Tjahaj Purnama, wil graag opnieuw verkozen worden. © epa.

Vandaag kunnen de inwoners van Jakarta zich naar de stemlokalen begeven om een nieuwe gouverneur te kiezen voor de Indonesische hoofdstad. Tijdens de verkiezingscampagne liepen de religieuze en etnische spanningen hoog op.

De miljoenenstad heeft geen burgemeester maar wel een gouverneur. De huidige gouverneur, Basuki Tjahaj Purnama, neemt het in deze verkiezing op tegen de voormalige minister van Onderwijs Anies Baswedan en Agus Yuhoyono, de zoon van de voormalige president Susilo Bambang Yudhoyono.



Om het gouverneurschap binnen te halen, is een meerderheid van meer dan 50 procent nodig. Hoewel Purnama op kop staat in die peilingen, ziet het ernaar uit dat er een tweede ronde zal nodig zijn.



Religieuze storm

Maar Purnama bevindt zich in het oog van een religieuze storm nadat hij enkele opmerkingen had gemaakt over de Koran. Zelf maakt de huidige gouverneur deel uit van de christelijke Chinese minderheid op het eiland. In september zei hij dat mensen niet op hem hoefde te stemmen indien ze bang waren om naar de hel te gaan, zoals het vermeld staat in de Koran, waarin het verboden is om op christenen of joden te stemmen. Meer dan 80 procent van de bevolking is moslim.



Na die uitspraak braken er grote straatprotesten uit in de stad en uiteindelijk werd Purnama ook aangeklaagd voor godslastering. Hij blijft wel op vrije voeten tijdens de verkiezingsperiode.