Tweestatenoplossing niet langer prioritair voor VS

Door: redactie

15/02/17 - 03u51 Bron: Belga

Trump en Netanyahu in Trumps penthouse in New York, voordat hij president werd. © epa.

De Verenigde Staten houden niet meer halsstarrig vast aan een tweestatenoplossing voor het conflict tussen Israël en Palestina. Dat zei een verantwoordelijke van het Witte Huis. Deze uitspraak betekent dat de VS het geweer van schouder verandert in de diplomatieke benadering van het probleem en ligt in de lijn met eerdere uitspraken van Donald Trump over de Palestijnse gebieden.