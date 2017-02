Drie verdachten van verijdelde aanslag in Frankrijk in staat van beschuldiging gesteld

Door: redactie

15/02/17 - 02u15 Bron: Belga

De onderkant van de Eiffeltoren, het symbool van de Franse hoofdstad Parijs. De toren zou het doelwit van een aanslag geweest zijn. © afp.

De drie verdachten, onder wie een minderjarige vrouw, die vorige week werden opgepakt in het kader van een verijdelde aanslag in het zuiden van Frankrijk zijn gisterenavond officieel in staat van beschuldiging gesteld.