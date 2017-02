Gele koorts-epidemie in Congo voorbij

Door: redactie

De gele koorts-epidemie in Congo is dankzij een inentingscampagne voorbij. Het was een van de "grootste en meest complexe" gele koorts-epdemieën, verklaarde Matshidiso Moeti, directeur Afrika van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Er zijn nu zes maanden verstreken zonder nieuwe, bevestigde gevallen.