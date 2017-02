Na bijna 40 jaar veroordeling in kindermoord

Door: redactie

Bijna 40 jaar na de verdwijning van de kleine Etan Patz in New York is een man schuldig bevonden aan de moord op het kind.

Een jury achtte het vandaag in een rechtbank in New York als bewezen dat de vandaag 56-jarige Pedro Hernandez de toen 6 jaar oude jongen in een kelder had gelokt en hem heeft vermoord.



De man had in 2012 al een bekentenis afgelegd, maar die later weer ingetrokken. Een eerste proces in een van de bekendste ontvoeringszaken van kinderen in de VS moest overgedaan worden, omdat de twaalfkoppige jury het niet eens geraakte over de schuldvraag.



Etan Patz was in 1979 op weg naar school verdwenen en werd 22 jaar later dood verklaard, hoewel het lijk nooit werd gevonden.