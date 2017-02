Litouwse premier bedankt België voor militaire aanwezigheid

Door: redactie

14/02/17 - 20u54 Bron: Belga

De Litouwse Premier Saulius Skvernelis met premier Charles Michel © epa.

De Litouwse premier Saulius Skvernelis heeft ons land vandaag bedankt voor de bijdrage die België levert aan de verdediging van de Baltische staat binnen een Navo-operatie. Dat werd vernomen in de omgeving van premier Charles Michel, die vandaag zijn Litouwse evenknie ontmoette. Het was het eerste bezoek van Skvernelis aan Brussel sinds zijn aantreden in november.

Een compagnie van een honderdtal Belgische soldaten is sinds eind januari in Litouwen geïntegreerd binnen een internationaal bataljon dat zowat 1.200 manschappen telt en dat onder Duits bevel staat. Premier Skvernelius had dankwoorden veil voor deze bijdrage aan de Litouwse veiligheid.



Drie andere bataljons zullen nog ontplooien in Polen, Letland en Estland in het kader van de 'Enhanced Forward Presence' van de Navo. De betrokken landen drongen aan op die aanwezigheid na de annexatie van de Krim door Rusland in 2014.



De Litouwse premier bevestigde ook zijn intentie om volgend jaar 2 procent van het bbp aan Defensie te besteden. Dat is een eis van de Navo, waaraan slechts een aantal lidstaten beantwoordt.