14 stellen geven elkaar het ja-woord op de Empire State Building

14/02/17 - 20u30 Bron: Belga

Veertien stellen hebben elkaar op Valentijnsdag in de vrieskou, maar met een panoramisch zicht over New York, het ja-woord gegeven op de Empire State Building. De koppeltjes, 13 uit de VS en een uit China, hadden de na elkaar gebeurende ceremonies gewonnen bij een wedstrijd, die al voor de 23ste keer plaatsvond.