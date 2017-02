Europees Parlement eist "onmiddellijke" bescherming voor klokkenluiders

Door: redactie

De Europese Commissie moet "onmiddellijk" een Europees programma voor de bescherming van klokkenluiders op tafel leggen. Die oproep hebben meer dan zeshonderd Europarlementsleden vandaag in Straatsburg gelanceerd.

In een vandaag goedgekeurde resolutie (607 tegen 16 stemmen bij 70 onthoudingen) betreurt het halfrond dat de Commissie nog niet op de proppen is gekomen met een wetgevend voorstel dat adequate bescherming biedt aan klokkenluiders die fraude met Europees geld willen aanmelden. Er bestaat een regeling voor EU-personeel, maar voor andere klokkenluiders is bescherming niet in alle lidstaten gewaarborgd.



Onafhankelijk Europees orgaan

De Europarlementsleden willen een onafhankelijk Europees orgaan, met antennes in de lidstaten, dat klokkenluiders helpt om de "juiste kanalen te gebruiken om informatie over mogelijke onregelmatigheden" te onthullen. In afwachting wil het parlement al een speciale eenheid installeren waar mensen terecht kunnen met informatie over mogelijk gesjoemel en advies kunnen krijgen.



Tijdens het debat in het halfrond meldde eurocommissaris Margrethe Vestager dat 14 procent van de opgespoorde fraudegevallen te danken is aan klokkenluiders. De Commissie steunt volgens haar dan ook de roep om bescherming en zal eind deze maand een openbare raadpleging over mogelijke maatregelen lanceren.



LuxLeaks

Het lot van klokkenluiders zal op 15 maart opnieuw in de aandacht komen te staan. Dan valt in Luxemburg een nieuwe uitspraak in de LuxLeaks-affaire. Twee werknemers van een consultancybureau betwisten er in beroep de voorwaardelijke celstraffen en boetes waartoe ze werden veroordeeld omdat ze informatie over belastingontwijking door multinationals hadden onthuld. Een journalist werd vrijgesproken, maar daartegen is de openbare aanklager op zijn beurt in beroep gegaan.