'Wonderbelegger' verzamelt met mooie praatjes miljoenen euro en gebruikt ze voor luxe levensstijl

14/02/17 - 14u43 Bron: ANP - Omroep Brabant

De voormalige luxevilla van 'wonderbelegger' Rob van den B. in het Nederlandse Gemert (Noord-Brabant). © Omroep Brabant.

Oplichting Wegens oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte is dinsdag tegen de Nederlandse 'wonderbelegger' Rob van den B. (52) uit Eindhoven vijf jaar celstraf geëist.

Van den B. belegde met mooie praatjes en grote beloften zonder vergunning miljoenen voor vrienden en kennissen, aldus officier van justitie bij de rechtbank in Den Bosch. Grote bedragen werden volgens haar in rap tempo op de beurs verspeeld en meer dan 3 miljoen euro van de inleg gebruikte de verdachte voor privéuitgaven en een luxe levensstijl.



Rob van den B. kreeg in totaal meer dan 9 miljoen euro toevertrouwd. Ongeveer de helft werd belegd. De verdachte presenteerde zich als een succesvol belegger en loog over zijn ervaring en expertise. De gegarandeerde rendementen waren niet realistisch, oordeelde de aanklager. Er werd slechts zeer sporadisch winst geboekt.



Officier van justitie Ria Huisman: "Alle inleggers zijn op het verkeerde been gezet.'' Een Zwitserse belegger verloor meer dan 4 miljoen euro. Hij raakte daardoor in een diepe depressie en deed een zelfmoordpoging. Andere slachtoffers verloren al hun zuur verdiende spaargeld en moeten nu de eindjes aan elkaar knopen.



Exclusieve auto's

Geld van tientallen inleggers werd volgens de verdenking gebruikt voor de aankoop van onroerend goed, om te investeren in een discotheek en bijvoorbeeld ook om exclusieve auto's te kopen.



Vragen van de rechter weigerde Van den B. vandaag te beantwoorden. Tegenover de opsporingsdienst FIOD had de verdachte toegegeven dat hij niet helemaal eerlijk was geweest.



De Nederlandse lokale tv-zender Omroep Brabant bracht in 2013 een

bezoek aan de villa van de dubieuze belegger, zie video.