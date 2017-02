Europese defensie-uitgaven gestegen

Door: redactie

14/02/17 - 13u00 Bron: ANP

"We moeten reageren op een gevaarlijker geworden wereld", stelt secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg. © epa.

De Europese NAVO-landen en Canada hebben vorig jaar 3,8 procent meer uitgegeven aan defensie. Dat komt neer op bijna 10 miljard euro en is aanzienlijk meer dan verwacht, zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

"Een belangrijke stap, maar er is nog een lange weg te gaan. Het is niet genoeg. We moeten reageren op een gevaarlijker geworden wereld", aldus de NAVO-chef.