Kala zat twee maanden lang vastgeketend in klauwen van seriemoordenaar: "Maar hij heeft me niet kunnen breken"

Sven Van Malderen

14/02/17 - 13u16 Bron: People

Twee maanden lang zat Kala Brown vastgeketend in een container op het landgoed van Todd Kohlhepp in Woodruff (South Carolina). Ze had met eigen ogen gezien hoe de amateurmakelaar haar vriend vermoord had en werd zelf verschillende keren door hem verkracht. In november vond de politie haar in complete duisternis, nu doet de dertigjarige vrouw haar huiveringwekkend verhaal bij Dr. Phil. Ze had een duidelijke boodschap voor de crimineel, die nog eens zes moorden op zijn geweten bleek te hebben. "Hij probeerde mij kapot te krijgen, maar hij heeft me niet kunnen breken. Ik heb gewonnen."

Brown vertelde dat ze via Facebook al jaren bevriend was met Kohlhepp. Vorig jaar vroeg hij haar of ze enkele huizen voor hem wilde schoonmaken. De eerste keren verliep dat zonder enig probleem, ze nam ook telkens haar vriend Charlie Carver mee. "Ik had geen idee wat er ons te wachten stond. Hij zag er een vriendelijke en beleefde zakenman uit. Niets op aan te merken."



Op 31 augustus liep het echter fout. Kohlhepp stond erop om het koppel zelf naar het nieuwe adres te rijden omdat het zijn eigendom was. Achter hen deed hij de poort op slot. "Maar dat vond ik niet vreemd, misschien liepen er dieren rond." Kala Brown claims she watched her boyfriend, Charlie Carver, get shot three times and killed: https://t.co/GmMYmDhVNP #DrPhil pic.twitter.com/9CKafqoAnj — The Dr. Phil Show (@TheDrPhilShow) February 13, 2017

Kohlhepp bracht het koppel naar een garage en gaf hen enkele flesjes water en een heggenschaar. "Hij zei dat hij nog iets moest halen en toen kwam hij terug met een wapen in de hand. Ik besefte niet wat er aan de hand was. Nog voor hij helemaal buitengewandeld was, had hij Charlie al drie keer in de borst geschoten. Ik wist niet wat ik moest doen, ik stond daar maar. Hij zag er zo kalm uit, alsof er niets gebeurd was."



Kohlhepp nam haar haast in een wurggreep, bond haar vast met hand- en enkelboeien. "Hij had het allemaal goed voorbereid. Ik kreeg te horen dat hij me ook zou vermoorden als ik niet meewerkte. Ik was verstijfd van schrik en kon niet meer nadenken. Ik begreep nog altijd niet wat er net gebeurd was."

Kohlhepp had zo'n twintig minuten nodig om het lijk in zakken te wikkelen. Daarna dwong hij Kohlhepp in de container -waar het pikdonker en snikheet was- en ketende hij haar vast aan de nek. "Met een zaklamp verlichtte hij de binnenkant. Ik zag rekken met droge voeding en flesjes water staan. De ketting was ongeveer een meter lang en ik werd compleet uitgerokken: mijn nek in de ene hoek en mijn vastgebonden enkels in de andere. Misschien waren het slechts enkele uren vooraleer hij terugkeerde, maar voor mij leek het een eeuwigheid te duren. Hij peperde mij in dat ik zou sterven als ik probeerde te vluchten of hem pijn zou willen doen. En dan heeft hij me verkracht."



Zou het niet simpeler geweest zijn om haar alleen in de val te lokken? Nee, denkt Kala. De aanwezigheid van Charlie maakte deel uit van het plan. "Hij zei me dat iemand makkelijker in toom te houden was als je een dierbare afpakt. Ik heb me al vaak schuldig gevoeld omdat hij meegekomen was. Charlie was een fantastische persoon. Als hij je niet aan het lachen kon brengen, was zijn dag niet geslaagd. Hij maakte constant grapjes, in mijn ogen was hij een zeer speciale man." A hearing in Kala Brown’s lawsuit against accused serial killer Todd #Kohlhepp is scheduled for Thursday morning. https://t.co/CKHHIzdt45 pic.twitter.com/gk63ZHDcip — Independent Mail (@independentmail) 5 januari 2017