Tekstschrijver voor gelukskoekjes heeft writer's block

Door: Karolien Koolhof

14/02/17 - 11u41

© thinkstock.

Maar liefst 30 jaar schreef Donald Lau teksten voor de bekende 'fortune cookies'. Het afgelopen jaar kwam er echter weinig uit zijn handen: de Chinese Amerikaan kampt met een writer's block.

Donald Lau is duidelijk zijn inspiratie kwijtgeraakt voor de korte, maar krachtige tekstjes die verstopt worden in Chinese gelukskoekjes. "Vroeger schreef ik er 100 per jaar", vertelt Lau aan de New York Post. "Ik heb er het afgelopen jaar maar 2 of 3 per maand gemaakt." Een groot probleem, gezien het succes van de koekjes.



Producent Wonton Foods, gevestigd in New York, neemt de tekstjes dan ook erg serieus. De afgelopen jaren waren er diverse wedstrijden om tot de beste teksten te komen. Daarnaast werden ook enkele inzendingen van klanten meegenomen. Lau: "Als klanten hun gelukskoekje eten wil ik dat ze het openen, lezen, misschien lachen en het restaurant vervolgens blij verlaten zodat ze volgende week terugkomen."



Stokje overdragen

Door zijn writer's block is Lau nu genoodzaakt het stokje over te dragen nog voordat hij op pensioen gaat. James Wong, de neef van de oprichter van Wonton Foods, zal zijn positie innemen. Lau blijft betrokken bij het bedrijf in de functie van financieel directeur.