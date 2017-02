Belgische vrouw overleden bij ongeval in Nederland

Manfred Berrevoets

14/02/17 - 08u52 Bron: Provicom

© Manfred Berrevoets /Provicom.

Bij een eenzijdig ongeval in Nieuw-Namen is gisteravond een vrouw om het leven gekomen. Het ongeval vond rond 23.00 uur plaats op de Kieldrechtse Molenstraat. Naast een ambulance werden ook de brandweer en een traumahelikopter opgeroepen. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek dat de vrouw al was overleden. De traumahelikopter is dan ook niet meer ingezet. De weg is vervolgens afgezet voor sporenonderzoek.