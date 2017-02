Man stuurt berichtje "vermoord mijn vrouw" naar huurmoordenaar. Maar hij vergist zich van nummer

Koen Van De Sype

14/02/17 - 08u49 Bron: KIRO 7, Metro

Jeff Lytle en zijn vrouw Rhoda Mee. © Facebook.

Een Amerikaanse man die af wilde van zijn echtgenote en daarvoor een berichtje stuurde naar een huurmoordenaar, heeft zich dat serieus beklaagd. Hij vergiste zich immers van telefoonnummer en stuurde het naar... zijn voormalige baas.

Jeff Lytle (42) uit Monroe in de staat Washington wilde een beroep doen op een zekere Shanye voor het 'vuile werk', volgens gerechtsdocumenten. "Hey Shayne, hoe gaat het", schreef hij. "Herinner je je nog dat je aanbood om mijn vrouw te helpen vermoorden? Ik wil daar graag op ingaan."



Levensverzekering

Meteen maakte hij ook duidelijk dat er geld te verdienen was, met dank aan een levensverzekering. "Die is 1 miljoen waard en als je een bonus wil, kan je ook mijn 4-jarige dochter doden. Zij is verzekerd voor 500.000 dollar", klinkt het onverbloemd. "Kan je het eruit laten zien als een fout gelopen overval of een ongeluk? Mijn vrouw werkt bij Walmart en is klaar met werken om 11 uur. We delen het geld 50/50."