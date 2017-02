Bom van 250 kilo uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt in Frankfurt

Bewerkt door: Redactie

14/02/17 - 02u14 Bron: ANP

Uitzicht over een landingsbaan op het vliegveld van Frankfurt. © anp.

Een 250 kilo zware bom uit de Tweede Wereldoorlog is onschadelijk gemaakt bij de grootste luchthaven van Duitsland. Het explosief werd maandag aangetroffen in een veld in Kelsterbach, op een paar honderd meter afstand van het vliegveld van Frankfurt .