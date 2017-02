Stereconoom Piketty steunt socialist Hamon in Franse presidentsverkiezingen

Door: redactie

13/02/17 - 23u43 Bron: Belga

Benoit Hanot op campagnebezoek bij een organische boerderij in Chatenoy, op zo'n 100 kilometer ten zuidoosten van Parijs. © epa.

De kandidaat van de socialistische partij PS voor de opvolging van president Hollande, Benoit Hamon, heeft de beroemde econoom Thomas Piketty, auteur van het boek 'Kapitaal in de 21ste eeuw', aan zijn campagneteam kunnen toevoegen, zo meldt France 24.

De taakomschrijving voor Piketty is nog redelijk vaag. Vast staat dat de professor aan de Parijse School voor Economie zich onder andere zal buigen over het Europees begrotingsakkooord.



Economische ongelijkheid

Zowel Piketty als Hamon, de verrassende winnaar van de 'primaires' bij de socialisten en aanverwanten, wordt gerekend tot flink links. Beiden hameren ook op het belang van de (economische) ongelijkheid in hun analyse van wat momenteel fout loopt.



Basisinkomen

Hamon wil die ongelijkheid voor een stuk wegwerken door het introduceren van een gegarandeerd basisinkomen en door extra belastingen te heffen op bedrijven die werknemers vervangen door machines.



In de peilingen staat Hamon momenteel op plaats vier.