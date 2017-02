Valentijnsverrasing van formaat: Jamaicaanse reist voor het eerst naar hartsvriendin in België

Door: redactie

14/02/17 - 05u00

video Joanna Kay Young, een Jamaicaanse van 53, heeft vandaag voor het eerst haar land verlaten om een verrassingsbezoek te brengen aan haar Belgische hartsvriendin. Inge Debouvere (50) uit Zwevegem wist niet waar ze het had toen ze deze namiddag nietsvermoedend een koffietje wou gaan drinken. "Uit het niets dook plots Joanna op. Ik geloofde mijn ogen niet, dacht even aan iemand die heel erg goed op haar geleek maar dan kwam toch plots het besef: dit is echt."

Echtgenoot Johan Hermus, die 'toevallig' net iets te drinken was gaan halen, stond op een afstand te genieten van het onverwachte weerzien. "Ja, ik zat mee in het complot", lacht hij. "Dit is het resultaat van een Valentijnswedstrijd van reisorganisator TUI. Ik had hen laten weten hoe graag Inge haar Jamaicaanse vriendin nog eens had teruggezien. Tot mijn verbazing werd mijn vraag uitverkoren, al liep het uiteindelijk toch nog bijna mis. Joanna kreeg haar visum in Kingston niet maar na heel wat over en weer gemail met de Belgische ambassade lukte het dan in extremis toch."



Het Vlaamse koppel leerde Joanna kennen toen ze een eerste keer op vakantie gingen naar Jamaica. Inge volgde toen kooklessen bij haar. Daaruit ontstond vriendschap. Haast elke dag communiceren ze met elkaar via WhatsApp." De komende dagen trekken Inge en haar man met Joanna op uitstap. "Het wordt uniek en onvergetelijk, dat staat vast", lacht de Jamaicaanse. "Belgium is great!"