"Mijn naam is Cassidy en ik ben verkracht geweest": gepest meisje schrijft krachtige brief alvorens ze zelfmoord pleegt

Sven Van Malderen

13/02/17 - 19u08 Bron: News.com.au

Eerst zwaar gepest door medestudentes, daarna ook nog eens in de val gelokt en verkracht door twee jongens: Cassidy Trevan kon de mentale pijn niet langer aan en pleegde twee jaar geleden zelfmoord. Amper vijftien was ze toen. Voor haar dood schreef de Australische tiener nog wel een dappere afscheidsbrief om de leerlingen van haar school te waarschuwen en met hun neus op de feiten te drukken. Die tekst heeft haar moeder nu gedeeld met het grote publiek. Als eerbetoon voor haar dochter én om lotgenoten een hart onder de riem te steken. "Mijn naam is Cassidy Trevan en ik ben verkracht geweest", klinkt het daarin. "Als iemand zoiets bij jou probeert, vecht er dan tegen. Vecht! Als je dat niet doet, zal je je dat voor je rest van je leven beklagen. Ik weet waarover ik spreek." De volledige boodschap kan u helemaal onderaan dit artikel lezen.

Cassidy was amper 13 jaar oud toen enkele meisjes van haar leven een ware hel maakten. "Het begon met simpele pesterijen: ze beledigden haar en sloegen haar in het gezicht", aldus moeder Linda uit Melbourne. "Maar het werd snel veel erger. Of Cassidy nu op sociale media zat of naar de winkel ging, nergens was ze nog veilig. Zelfs hier bij ons thuis werden er vernielingen aangebracht."



Het liep zodanig de spuigaten uit dat Cassidy een lange tijd niet meer naar school ging. Toen ze terugkeerde -twee dagen per week- leek alles op het eerste zicht opnieuw koek en ei: de pestkoppen verontschuldigden zich voor hun gedrag en wilden weer 'vriendjes' met haar zijn. Sterker nog: op een bepaald moment werd Cassidy zelfs uitgenodigd om samen met hen naar een festival te gaan. Cassidy met haar moeder Linda. © Facebook.

In werkelijkheid namen ze haar echter mee naar een verlaten huis om haar te laten verkrachten. "Daar waren twee oudere jongens die Cass niet kende. Zij gingen hun gangen met haar, terwijl de twee aanwezige meisjes in stilte wachtten. Een derde jongen stond op de uitkijk", weet Linda.



Cassidy stapte daarna samen met haar moeder naar de politie. "Maar ze durfde geen officiële klacht in te dienen, ze was té bang voor represailles. En ze vreesde ook dat ze over het randje geduwd zou worden als ze die lijdensweg bewust moest herbeleven." Linda Trevan - Linda Trevan added a new photo - with... | Facebook

"Ik heb er gedurende bijna twee jaar alles aan gedaan om haar in leven te houden, maar ze is er nooit overheen geraakt", schreef de moeder op haar Facebookprofiel. "Een andere school bood geen uitweg, ze kon immers geen mensen meer in haar buurt verdragen. Als we snel even gingen shoppen, eindigde dat vaak in tranen of een paniekaanval."



"Ik heb mijn schatje 22 maanden lang zien lijden door wat die duivels aangericht hebben. Ze maakte zich constant zorgen dat ze haar opnieuw te pakken zouden krijgen. En zelfs na de verkrachting bleef ze gepest worden via telefoon of sociale media. Ze had flashbacks en nachtmerries. Ze leed aan slapeloosheid, angstaanvallen en een posttraumatische stressstoornis." Linda Trevan - Linda Trevan updated her profile picture. | Facebook

"Ik heb mijn kind voor mijn ogen zien wegkwijnen -zowel mentaal als fysiek- tot op het punt dat ze nog amper uit bed raakte. Ze kon de pijn en het lijden niet langer aan. Wat jullie gedaan hebben, was de rechtstreekse aanleiding voor haar zelfmoord op 12 december 2015."



"Ik weet wie jullie zijn en de politie weet dat ook. Ik hoop dat het besef jullie voor de rest van jullie leven zal blijven achtervolgen. Als jullie ooit het geluk zouden kennen om kinderen te krijgen, denk dan aan wat jullie mijn lieverd aangedaan hebben. Hoe zouden jullie reageren als dat met jullie kind zou gebeuren?" Linda Trevan - I miss you so much Cassidy ... I'm never... | Facebook

"Cassy betekende alles voor mij, dat zal nooit veranderen. Ik heb nu niets meer, ik zoek nog altijd de motivatie om door te gaan zonder haar. Jullie hebben niet alleen de dood van mijn kind veroorzaakt, maar ook onze toekomst samen vermoord. Ik zal haar nooit zien trouwen of kleinkinderen hebben."



"Jullie hebben zo veel levens kapotgemaakt door die ene stomme, egoïstische daad. En dat omdat één meisje jaloers was op haar en jullie haar allemaal blind gevolgd zijn. Dit was geen spelletje, jullie hebben haar onschuld, haar geloof in de mensheid en haar waardigheid afgepakt. En uiteindelijk zelfs haar leven." © Facebook.

"Ik ben niet iemand die op revanche belust is. Maar ik hoop dat jullie jezelf nooit zullen vergeven en de naam Cassidy Trevan nooit zullen vergeten. Jullie hebben voor de rest van jullie leven allemaal bloed aan jullie handen. Door gepest is mijn kind gestorven, pesten moet ernstig genomen worden."



De moeder van Cassidy wordt nu overspoeld door steunberichten. "Ik wou dat zij deze mooie kant van de mensheid ook gezien zou hebben, maar dat was haar niet gegund", besluit Linda.



Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.