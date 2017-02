Haar duizeligheid werd afgedaan als vermoeidheid. En nu moet ze haar kinderen vertellen dat ze waarschijnlijk zal sterven

Koen Van De Sype

13/02/17 - 16u14 Bron: JustGiving, The Sun

Louise met haar zoontje Jude. © Facebook.

Toen Louise Gleadell (37) zich duizelig voelde nadat haar jongste zoon was geboren, kreeg ze van haar dokter te horen dat ze gewoon vermoeid was en ze haar gedachten moest proberen te verzetten. Hij bleek ernaast te zitten. En het ziet er nu heel slecht uit voor de moeder van drie.

© Facebook. De vrouw uit het Britse Leicester - die nooit een uitstrijkje miste - had al tijdens haar zwangerschap het gevoel dat er iets mis was. Haar bekken deed pijn en toen ze 36 weken ver was, dacht ze dat haar water gebroken was toen er plots een heldere vloeistof uit haar vagina kwam. In het ziekenhuis kreeg ze echter te horen dat haar vliezen nog intact waren.



Bekken

"Mijn zoontje was ongeveer zes maanden oud, toen ik opnieuw begon te denken dat er iets aan de hand was", vertelt ze. "Ik was de hele tijd duizelig en mijn bekken deed pijn. Steeds meer. Maar mijn dokter zei dat het kwam doordat ik borstvoeding gaf en ik daardoor niet genoeg sliep 's nachts. Hij onderzocht mijn bekken en vond er niets abnormaals. En ook een bloedtest was in orde, zo zei hij."



Pijn

Maar omdat de pijn maar blééf toenemen, besloot ze naar een ander ziekenhuis te trekken. En daar wees een scan iets heel anders aan: in februari vorig jaar kreeg ze te horen dat ze kanker aan haar baarmoederhals had. En omdat de kanker al in haar lymfeklieren zat, moest ze chemotherapie en radiotherapie ondergaan. Die leek aanvankelijk aan te slaan. Lees ook Kinderen delen aangrijpende foto van terminale ouders die elkaars hand vasthouden vlak voor dood hen scheidt

Louise met haar man Matt Rawson. © Facebook.

Maar in oktober kwam plots het nieuws dat ze meest had gevreesd. De kanker was er nog steeds en hij had zich zelfs verder verspreid. "Ik kreeg te horen dat ik ongeneeslijk ziek was", vertelt ze. "Chemo en radiotherapie konden er wel nog voor zorgen dat de kanker onder controle bleef."



Dokter

Opnieuw leek de behandeling te werken en ze was stabiel. Met vernieuwde moed reisde ze naar Londen, waar ze met een dokter besprak of er nog alternatieve behandelingswijzen waren. Maar de volgende dag sloeg het noodlot opnieuw toe en kreeg ze een slagaderlijke bloeding. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht en herstelde, maar toen ze naar huis mocht, kreeg ze twee dagen later een nieuwe bloeding. Ze kreeg uiteindelijk in totaal 7,84 liter bloed toegediend. Maar ze spartelde erdoor. © Facebook.