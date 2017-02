Door: redactie

13/02/17 - 15u56 Bron: Belga

© ap.

Tijdens een protestdemonstratie in de Oost-Pakistaanse stad Lahore is een zware bom ontploft, vermoedelijk bij een zelfmoordaanval. Dat meldt de Pakistaanse politie. Volgens lokale media zijn er minstens 10 doden, onder wie politieagenten en "veel gewonden".

Naar verluidt was de bom bestemd voor de agenten, die over het goede verloop moesten waken van een protestactie van drugstelers die ontevreden zijn over een nieuwe drugswet.