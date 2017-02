In Pakistan is het verboden om valentijn te vieren

Door: redactie

Het Pakistaanse hooggerechtshof in de hoofdstad Islamabad heeft de mensen in het land verboden Valentijnsdag in openbare gelegenheden te vieren. De krant Dawn schreef vandaag dat media ook geen reclame meer mogen sturen of drukken voor de dag der verliefden, die op 14 februari plaatsvindt. Het hof heeft de bevoegde autoriteiten bevolen de media in het oog te houden. Een burger had een klacht ingediend. Valentijnsdag heeft niets te maken met de Pakistaanse cultuur of religie, zei diens advocaat Abdul Waheed voor het hof.