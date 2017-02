Kinderen delen aangrijpende foto van terminale ouders die elkaars hand vasthouden vlak voor dood hen scheidt

Door: redactie

13/02/17 - 11u21 Bron: Daily Mail

Ontroerend: Julie en Mike houden elkaars hand vast © kos.

De Britse familie Bennet is ongemeen hard getroffen door het noodlot. Mike (57) en Julie (50), de trotse ouders van 3 kinderen, kregen beiden terminale kanker. Mama Julie kon nog de hand van haar geliefde vasthouden net voor hij stierf. Vijf dagen later zou ze zelf haar laatste adem uitblazen. Hun kinderen deelden de hartbrekende foto van het koppel.

Mike vernam in 2013 dat hij een hersentumor had. Sindsdien kreeg hij thuis de beste zorgen van zijn echtgenote Julie en de kinderen. In 2016 sloeg het noodlot een tweede maal toe. Julie bleek lever- en nierkanker te hebben. Bovendien waren er uitzaaiingen over haar hele lichaam. Een zware klap. De geliefden moesten een strijd aangaan die ze niet konden winnen.



Vrienden beloofden aan de terminale ouders dat ze zorg zouden dragen voor hun kinderen. Ze startten meteen een geldinzamelingsactie zodat Luke (21), Hannah (18) en Oliver (13) in hun ouderlijk huis zouden kunnen blijven wonen en door zouden kunnen gaan met hun leven na de dubbele tragedie. Inmiddels is al meer dan 125.000 euro opgehaald.



Julie stierf zaterdag net voor middernacht, vijf dagen na haar echtgenoot. Een paar uur voor de dood van vader Mike hadden de kinderen nog een aangrijpende foto online gezet. Hun stervende ouders liggen naast elkaar en houden elkaars hand vast in het ziekenhuis. Het waren hun laatste kostbare momenten samen.



"De kinderen zijn overweldigd door alle liefde en steun. Ze zijn iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt erg dankbaar", verklaarde een vriendin van de zwaar getroffen familie.