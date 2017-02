Meer dan negen op de tien stemgerechtigde Turkmenen kozen nieuwe president

Door: redactie

13/02/17 - 03u15

© ap.

Gisteren mochten de inwoners van Turkmenistan een nieuwe president kiezen. Al lijkt de kans heel miniem dat er iemand anders dan Goerbangoely Berdimoehamedov de nieuwe leider van de Centraal-Aziatische republiek zal worden. Uiteindelijk is 97,27 van de stemgerechtigde Turkmenen naar een van de stembussen in het land afgezakt. De uitslag wordt de komende dagen bekendgemaakt. Dat berichten de staatsmedia.

Wie graag op safe speelt, heeft maar best op een herverkiezing van Goerbangoely Berdimoehamedov gegokt want hoewel er heel wat andere presidentskandidaten op de stemlijsten stonden - negen in totaal - lijkt weinig of niets een derde ambtstermijn voor Berdimoehamedov in de weg te staan.



De 59-jarige president volgde in 2006 Saparmoerat Nijazov op. Vorig jaar liet hij de grondwet nog wijzigen om een beperking van het aantal ambtstermijnen op te trekken tot oneindig.



Stemgerechtigden

Volgens het centraal verkiezingsbureau trokken meer dan 3,1 miljoen mensen naar de stembus, bericht het Turkmeense staatspersagentschap Turkmenistan Today. Dat is 97,7 procent van het totaal aantal stemgerechtigden van de in totaal 5,1 miljoen inwoners tellende voormalige Sovjet-republiek.



Bij de vorige verkiezingen in 2012 kon Berdimoehamedov nog 97 procent van de Turkmenen charmeren voor een verlengd verblijf als president.