Roemenen blijven massaal demonstreren tegen regering

12/02/17 - 23u13 Bron: ANP

Ook vandaag zijn tienduizenden Roemenen in Boekarest en andere steden de straat opgegaan om te protesteren tegen de sociaaldemocratische regering. Ze hielden stukken papier in de kleuren van de Roemeense vlag omhoog en verlichtten die met hun mobieltjes. Ook droegen ze borden mee met de oproep 'Verzet je' en scandeerden ze "Wij willen werk, niet jullie bewaken''.



Het kabinet van premier Sorin Grindeanu riep de volkswoede eind vorige maand op met een poging een campagne tegen corruptie af te zwakken. Het gewraakte besluit is inmiddels teruggedraaid en de bedenker ervan, minister van Justitie Florin Iordache, afgetreden. Maar de betogers blijven eisen dat de hele regering opstapt, omdat zij niet is te vertrouwen.



In de hoofdstad Boekarest kwam ook een duizendtal tegendemonstranten op de been. Zij verweten president Klaus Iohannis, die de protestbeweging steunt, het land te splijten.