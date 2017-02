'Mission Impossible' in het echt: dieven dalen magazijn af en gaan aan de haal met antieke boeken die meer dan 2 miljoen euro waard zijn

SPS

12/02/17 - 17u21 Bron: Daily Mail

© Paramount / reuters.

Het had een scène uit de nieuwste 'Mission Impossible'-film kunnen zijn, maar het was bittere ernst. Eind januari heeft een dievenbende antieke boeken gestolen uit een hangar nabij de luchthaven van Heathrow, door zich vanop het dak naar beneden te laten zakken om de anti-inbraaksensoren te ontwijken. De boeken, waaronder het boek van Copernicus waarin hij stelt dat de aarde rond de zon draait en niet andersom, zijn meer dan 2 miljoen euro waard.

De dievenbende ging heel minitieus te werk. Ze klommen op het dak van de opslagplaats, boorden gaten in de met glasvezel versterkte koepel en lieten zich met touwen 12 meter naar beneden zakken. Eens op de begane grond, ontweken ze professioneel alle mogelijke anti-inbraaksensoren, lieten ze dure elektronica-apparaten voor wat ze waren en gingen ze meteen op hun doel af: zes verzegelde metalen koffers met daarin boeken van onder andere Galileo, Isaac Newton, Leonardo Da Vinci en een versie uit 1569 van 'Il Divina Commedia' van Dante. Kroonstuk van de buit: een versie uit 1566 van 'De Revolutionibus Orbium Coelestium' (Over de omwentelingen der hemellichamen) van Copernicus. In dat revolutionaire boek uit 1543 beschrijft Copernicus dat de aarde rond de zon draait, en niet andersom. Waarde: 250.000 euro.

Raadsel

Op beelden van bewakingscamera's is te zien hoe de dieven vier koffers openbraken en aan de hand van een checklist de begeerde boeken in reistassen staken. Meer dan 160 boeken in totaal, uit de 15de en 16de eeuw. De boeken die ze niet nodig hadden, werden weggegooid. Nadien vertrokken de dieven op dezelfde manier waarop ze gekomen waren.



De Metropolitan Police van Londen die met de zaak belast is, staat voor een compleet raadsel. De boeken werden in de opslagplaats nabij de luchthaven van Heathrow bewaard, alvorens ze naar de Verenigde Staten werden overgevlogen. Daar zouden ze dit weekend normaal gezien tentoongesteld worden op de 50ste Californian Antiquarian Book Fair.