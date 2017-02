Zwitsers stemmen in met versoepeling naturalisatie

Door: redactie

12/02/17 - 16u12 Bron: DPA, AFP

© epa.

De Zwitsers hebben in een referendum ingestemd met een versoepeling van de naturalisatieprocedure voor kleinkinderen van immigranten. Dat blijkt uit eerste resultaten die zondag door de openbare media worden verspreid. Volgens het peilingsinstituut gfs.bern zei bijna 59 procent van de Zwitsers ja op het voorstel van de regering.

De Zwitserse Volkspartij, de grootste partij in het land, liep haar derde nederlaag op in een referendum over migratie in twee jaar. De partij voerde campagne tegen het plan, met de waarschuwing dat moslimextremisten het land zouden binnendringen. Parlementslid Jean-Luc Addor van de partij erkende de nederlaag aan de omroep RTS. Affiches van de partij toonden een gesluierde vrouw en handen in verschillende huidskleuren die Zwitserse paspoorten grijpen.



De meeste van de in Zwitserland geboren buitenlanders die door de stemming zijn getroffen, hebben grootouders die vanuit Italië, Turkije en zuidoostelijk Europa in Zwitserland zijn geïmmigreerd. Het project van de overheid is enkel bedoeld om de procedure om de Zwitserse nationaliteit aan de kleinkinderen van immigranten toe te kennen, sneller en minder duur te maken. Het project sluit elke automatische naturalisatie uit.



Voorstanders van het voorstel vinden het belachelijk dat mensen die geboren en getogen zijn in Zwitserland moeten bewijzen dat ze geïntegreerd zijn. Tegenstanders vrezen dan weer dat een goedkeuring de deur openzet voor een makkelijke naturalisatie van de 25% niet-Zwitsers in het land.



De huidige procedure, die duidelijk moet maken of een kandidaat al dan niet geïntegreerd is, behelst onder meer interviews door ambtenaren van de stad waar de kandidaten wonen. Vragen die voorgelegd krijgen zijn onder meer: "Noem enkele lokale kazen" of "Welke bergen bevinden zich in onze streek?"



De voorstanders van de huidige procedure verkiezen de interviews boven wat ze de "anonieme systemen in Frankrijk en Duitsland" noemen.