Zwitsers naar de stembus over versoepeling naturalisatie

Door: redactie

12/02/17 - 11u08 Bron: Belga

Wie in Zwitserland geboren wordt, krijgt niet automatisch de Zwitserse nationaliteit. De normale wachttijd voor het aanvragen van de Zwitserse nationaliteit voor niet-Zwitsers bedraagt twaalf jaar. Kandidaten worden onderworpen aan dure tests en interviews. Een nieuw voorstel moet het migranten van de derde generatie makkelijker maken om die bureaucratie te omzeilen. Een referendum moet uitsluitsel brengen in de materie.

Voorstanders van het voorstel vinden het belachelijk dat mensen die geboren en getogen zijn in Zwitserland moeten bewijzen dat ze geïntegreerd zijn. Tegenstanders vrezen dan weer dat een goedkeuring de deur openzet voor een makkelijke naturalisatie van de 25% niet-Zwitsers in het land.



De huidige procedure, die duidelijk moet maken of een kandidaat al dan niet geïntegreerd is, behelst onder meer interviews door ambtenaren van de stad waar de kandidaten wonen. Vragen die voorgelegd krijgen zijn onder meer: "Noem enkele lokale kazen" of "Welke bergen bevinden zich in onze streek?"



De voorstanders van de huidige procedure verkiezen de interviews boven wat ze de "anonieme systemen in Frankrijk en Duitsland" noemen.



De voorbije dertig jaar werden al drie pogingen ondernomen om de wet wat te versoepelen maar telkens werden die voorstellen afgekeurd door de bevolking. Volgens de peilingen wordt het deze keer spannend. Grote steden zijn voor, het platteland is tegen.