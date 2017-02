Trump verzekert Japan volledige Amerikaanse steun na Noord-Koreaanse rakettest

Door: redactie

12/02/17 - 06u36 Bron: Belga

De Amerikaanse president Donald Trump en de Japanse premier Shinzo Abe hebben de raketlancering die Noord-Korea zaterdag volgens buurland Zuid-Korea streng veroordeeld. Trump beloofde Japan bovendien de volledige Amerikaanse steun.

De twee reageerden vanuit Trumps resort in Florida, waar de twee leiders samen met hun echtgenotes het weekend doorbrengen.



Abe noemde de raketlancering "absoluut ontoelaatbaar", en voegde toe dat Noord-Korea de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties moet gehoorzamen.



"Ik wil gewoon dat iedereen begrijpt en zich volledig bewust is van het feit dat de Verenigde Staten voor honderd procent achter hun grote bondgenoot Japan staan", zei Trump in een korte verklaring.



De VN-Veiligheidsraad vaardigde al verschillende resoluties uit waarin het Noord-Korea verboden wordt ballistische raketten af te vuren.