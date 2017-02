Duizenden betogers in Roemeense steden

Door: redactie

Enkele duizenden mensen hebben gisteren betoogd in de grote steden van Roemenië. Voor de twaalfde dag op rij protesteerden ze tegen de regering, die heeft geprobeerd om de anticorruptiewetgeving te versoepelen.

In Boekarest trokken volgens het Roemeense persagentschap Agerpres zo'n 3.000 mensen naar het regeringsgebouw, ondanks temperaturen van min zeven graden. "Wij verzetten ons, wij gaan niet weg", riepen de demonstranten die het ontslag van de sociaaldemocratische regering van premier Sorin Grindeanu eisen.



In de rest van het land protesteerden volgens Agerpres ongeveer 8.000 mensen, onder meer in de steden Timisoara, Cluj en Sibiu.



Tegenbetogingen

Net als vrijdag vonden er ook gisteren weer tegenbetogingen plaats. Enkele honderden regeringsaanhangers verzamelden aan het presidentieel paleis om het ontslag van president Klaus Johannis te eisen, die zich kantte tegen de maatregelen van de regering.



Corruptiewetgeving

In Roemenië wordt al twaalf dagen lang geprotesteerd, omwille van de pogingen van de regering om de corruptiewetgeving aan te passen. Door de druk van de straat zag de regering zich zondag genoodzaakt het omstreden nooddecreet in te trekken dat de aanleiding vormde voor het protest. Het decreet voorzag dat ambtsmisbruik enkel strafrechtelijk kon vervolgd worden, indien het gefraudeerde bedrag hoger was dan 200.000 lei (ongeveer 45.000 euro).



Ook vandaag is er een grote betoging gepland in Boekarest.