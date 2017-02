Mariano Rajoy herverkozen als leider van Spaanse conservatieven

Door: redactie

De Spaanse premier Mariano Rajoy werd gisterenavond herverkozen als leider van de conservatieve Volkspartij (PP).

De 61-jarige Rajoy werd op het partijcongres in Madrid met 95 procent van de stemmen herverkozen, wat neerkomt op 2.630 van de 2.645 stemmen. Er waren geen andere kandidaten dan Rajoy, die al sinds 2004 aan het hoofd van de partij staat. "Wij bieden gezond verstand en gematigdheid. We willen geen revolutie of schokken, zo zei Rajoy zaterdag aan zijn aanhangers. "Wij willen regeren met voorzichtigheid."



Zwakke verkiezingsresultaten

De positie van Rajoy werd in 2015 en 2016 verzwakt door de zwakke verkiezingsresultaten, die deels het gevolg waren van een reeks aantijgingen van corruptie binnen de partij. Bij de verkiezingen van 20 december 2015 verloor de PP de absolute meerderheid in het parlement. Enkele maanden daarvoor scoorde de partij ook slecht bij de regionale en gemeenteverkiezingen, met onder meer het verlies van Madrid.



In de lente van 2016 kwam Rajoy's positie als partijleider daardoor onder druk te staan, maar mede dankzij de betere resultaten bij de parlementsverkiezingen van eind juni kon hij toch aanblijven.