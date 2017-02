Protesten tegen politiegeweld in Parijse voorstad monden uit in geweld

Door: redactie

12/02/17 - 02u15 Bron: Belga

© epa.

Een vreedzame betoging tegen politiegeweld in de Parijse voorstad Bobigny is gisteren op geweld uitgedraaid.

Zo'n 2.000 mensen verzamelden in de Parijse voorstad Bobigny om gerechtigheid te vragen voor de 22-jarige man die vorige week tijdens zijn arrestatie verkracht zou zijn door een politieagent met een knuppel. De man moest geopereerd worden en ligt naar verluidt nog altijd in het ziekenhuis. "Onze kinderen zijn Fransen", riep een vrouw die deelnam als "een Afrikaanse mama". "Het is een schande om te zien wat er vandaag gebeurt in het land van de mensenrechten", zei ze onder applaus.



Projectielen

Een uur na de start van de betoging begonnen manifestanten projectielen naar de politieagenten te gooien. Volgens de politie ging het om enkele honderden relschoppers, die onder meer agenten aanvielen, schade aanrichtten aan gebouwen, en vuilnisbakken in brand staken. Ook werden vier wagens in brand gestoken. De manifestanten werden uiteengedreven.



De afgelopen week was het al onrustig in Aulnay-sous-Bois, de plaats waar de man werd gearresteerd. Er braken drie nachten op rij rellen uit, waarbij ook vijf à tien wagens in brand gestoken werden en voertuigen van de politie en hulpdiensten werden beschadigd.



Verkrachting

De betrokken politieman werd door de onderzoeksrechter aangeklaagd wegens verkrachting en drie van zijn collega's wegens het gebruik van geweld. Ze werden ook allemaal geschorst.