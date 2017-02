Belg omgekomen bij botsing in Vogezen

Door: redactie

11/02/17 - 17u18 Bron: Belga

Een 66-jarige Belg is gisteren in de Vogezen om het leven gekomen toen hij met zijn wagen frontaal botste op een tegenligger. Die laatste, een 22-jarige man uit de streek, raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. Dat meldt de lokale krant Vosges Matin vandaag. De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk.