VN ongerust over aanhoudend geweld in Congo

Door: redactie

11/02/17 - 15u48 Bron: Belga

© Twitter / Millard Ayo.

De Verenigde Naties hebben hun ongerustheid te kennen gegeven over het aanhoudende geweld in de drie Kasaï-provincies, in het midden van de Democratische Republiek Congo. Bij het geweld zouden in enkele dagen tijd weer tientallen doden gevallen zijn.

Sinds 9 februari "duren botsingen voort tussen de Kamwina Nsapu-militie en Congolese ordetroepen in de streek van de stad Tshimbulu", zegt de VN-missie in Congo, Monusco, in een mededeling. "Onbevestigde berichten maken gewag van 30 tot 50 mensen die gedood zijn bij deze botsingen."



Kindsoldaten

"Monusco is verontrust over het voortduren van een conflict in Kasaï waarbij wreedheden gepleegd worden door de Kamwina Nsapu-milities, waaronder het rekruteren en inzetten van kindsoldaten (...) en ook over het buitenproportionele gebruik van geweld door de Congolese strijdkrachten als antwoord" op de aanvallen van deze militie tegen de staatssymbolen en -instellingen.



Kasaï-central is sinds september 2016 het theater van herhaaldelijk geweld tussen de ordediensten en de militie van Kamwina Nsapu, een stamleider die de maand ervoor bij een politieoperatie gedood werd nadat hij het gezag van de provinciale en centrale regering had betwist.