Turkse kiescommissie bevestigt referendum op 16 april

11/02/17 - 14u25 Bron: Belga

Gevreesd wordt dat onder het voorliggende voorstel tot overstap naar een presidentieel systeem per decreet zal geregeerd worden door Erdogan. © ap.

De Turkse kiescommissie heeft vandaag bevestigd dat op zaterdag 16 april een referendum gehouden wordt over de hervorming van de grondwet. Dit meldde het persbureau Anadolu.

Met de hervorming zou een presidentieel systeem worden ingevoerd dat president Recep Tayyip Erdogan duidelijk meer macht geeft. Erdogan ondertekende het ontwerp van de grondwetswijzigingen gisteren. De wijzigingen zijn al drie weken geleden door het parlement goedgekeurd.



Indien een eenvoudige meerderheid in het referendum voor de grondwetswijziging stemt, wordt het parlementair stelsel in Turkije vervangen door een presidentieel systeem.



Per decreet regeren

Het presidentieel systeem zou Erdogan duidelijk meer macht geven en het parlement verzwakken. De president zou tegelijkertijd als staats- en regeringsleider fungeren en in ruime mate per decreet kunnen regeren. Zijn invloed op Justitie zou nog groter worden. De omzetting van de grondwetswijziging zou -indien het volk ermee instemt- stapsgewijs geschieden. De hervorming zou afgesloten worden met een voor november 2019 geplande verkiezing van een president en een parlement.