Acht doden bij aanslag tegen Afghaans leger in Helmand

Door: redactie

11/02/17 - 14u12 Bron: Belga

© epa.

Bij de ontploffing van een bomauto in de provincie Helmand zijn minstens acht mensen gedood, zo hebben lokale en regeringsfunctionarissen gezegd. De bom ontplofte voor een bank waar militairen hun soldij ophaalden.

"Onder de doden zijn vijf soldaten van het nationale leger", zei Mohammad KarimAtal, het hoofd van de provincieraad. Vijftien anderen, onder wie drie kinderen, raakten gewond bij de aanslag in de stad Lashkar Gah, aldus Atal.



Mohammad Rasool Zazai, een legerwoordvoerder in de provincie, sprak echter van drie soldaten die bij de aanslag het leven lieten, terwijl vier anderen gewond raakten.



Geen enkele groep heeft de aanslag tot dusver opgeëist.



Op de provinciehoofdstad na is Helmand grotendeels in handen van de taliban.