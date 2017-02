Evacuatie van 70.000 Grieken voor bom uit WOII

Door: redactie

11/02/17 - 12u34 Bron: Belga

De bom werd ontdekt bij werkzaamheden aan een tankstation. © reuters.

De Griekse autoriteiten zijn vandaag met de evacuatie van zowat 70.000 bewoners van Thessaloniki begonnen om morgen een onlangs ontdekte bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk te maken. De mensen zijn "uit voorzorg en omwille van de veiligheid verplicht" te vertrekken, benadrukte de prefect van de regio, Apostolos Tzitzikostas.

De operatie is ongezien in Griekenland. "Nooit werd zo'n krachtige bom gevonden in zo'n dichtbevolkte zone", zei Tzitzikostas gisteren aan de pers.



De bom werd ontdekt bij werkzaamheden bij een tankstation. Ze bevat bijna 250 kilo explosieven volgens de plaatselijke woordvoerder van de Griekse militaire staf, kolonel Nikos Phanios.



De prefectuur zei dat de operatie acht uur kon duren, maar de kolonel dacht dat de ontmanteling en het overbrengen van het tuig naar een nabijgelegen veld van het leger "twee dagen in beslag zou kunnen nemen".