VS blokkeren benoeming van Palestijn als VN-gezant

11/02/17 - 11u01 Bron: Belga

Het stelt de regering-Trump teleur dat VN-secretaris-generaal António Guterres de Veiligheidsraad per liet weten dat hij de functie aan Salam Fayyad (foto) wil toewijzen, zo deelde de Amerikaanse ambassadeur Nikki Haley mee. © BELGAIMAGE.

De Verenigde Staten hebben de benoeming van een Palestijn als speciale gezant van de Verenigde Naties voor Libië geblokkeerd, zo heeft de krant The New York Times gisteren gemeld.

Het stelt de regering van president Donald Trump teleur dat VN-secretaris-generaal António Guterres de Veiligheidsraad per brief heeft laten weten dat hij de functie aan Salam Fayyad wil toewijzen, deelde de Amerikaanse ambassadeur Nikki Haley mee.



Te lang hebben de VN zich te nadele van Israël partijdig getoond ten gunste van de Palestijnse Autoriteit, zei Haley. De VS erkennen momenteel geen Palestijnse staat en staan niet achter "het signaal dat deze benoeming binnen de VN zou geven".