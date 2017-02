Foto Vlaamse theatermaker gebruikt voor nepaccount Nederlandse DENK-partij

Door: redactie

De Nederlandse partij DENK gebruikt nepaccounts die door partijleden zelf zijn gecreëerd om tegenstanders aan te vallen. Eén van de nepaccounts is 'Adriaan Wijenberg', hij lijkt een autochtone Nederlander die fel achter de ideeën staat van de partij die voortkomt uit de afgespliste groep Nederlandse Kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk. De foto die bij 'Adriaan Wijenberg' staat, is die van de Vlaamse theatermaker Lucas De Man, zo heeft de krant NRC ontdekt.

De Man werkt in de stad Den Bosch en heeft via Twitter inmiddels aan DENK gevraagd om zijn foto met aandrang te verwijderen.



NRC sprak met oud-medewerkers, las vertrouwelijke stukken en zag interne mails en chats. Vooral allochtone politici van andere partijen, zoals de sociaal-democratische regeringspartij PvdA, moeten het ontgelden. Een van de chats gaat bijvoorbeeld over Kamerlid Ahmed Marcouch, die in de Volkskrant kritiek had op DENK. Farid Azarkan van DENK zegt dat iemand moet antwoorden, en geeft de inhoud van die reactie. Enes Yigit, leider van de jeugdafdeling van DENK, stelt voor om een trollaccount te gebruiken. "Zeker", antwoordt Azarkan, waarop Yigit zegt: "Ga ik doen".Ook 'Norbert Groenendijk' is een trollaccount. Voor zijn foto wordt de beeltenis van ene Jaap gebruikt, die pedagogiek studeert aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.



De trollen hebben volgens NRC in totaal 1.636 berichten verspreid en 2.171 likes uitgedeeld. De enige in de partij die bezwaar tegen de werkwijze maakte is oud-presentatrice Sylvana Simons. Zij zou uiteindelijk uit DENK stappen.



De Nederlanders trekken op 15 maart 2017 naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen.