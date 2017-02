Kat bijt baasje en waarschuwt zo voor huisbrand

Door: redactie

11/02/17 - 07u42 Bron: CBC

Alberta family escapes house fire after cat wakes owner: A cat in the northwestern Alberta community of Clairmont… https://t.co/sp7HvWSRAX — Edmonton Daily News (@edmontondaily) February 10, 2017

Een gezin uit het Canadese Clairmont (provincie Alberta) is ongedeerd na een nachtelijke brand in hun woning. Ze hebben hun leven te danken aan hun kat. Hun huisdier beet in de nacht van dinsdag op woensdag de slapende moeder des huizes en waarschuwde haar zo voor het onheil.