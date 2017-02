Tientallen zware branden teisteren Australië

Door: redactie

11/02/17

Branden in New South Wales in 2015 © thinkstock.

De Australische hulpdiensten moesten het vandaag opnemen tegen 'mogelijk catastrofale' branden. In de staat New South Wales ontstonden bijna vijftig brandhaarden als gevolg van de hittegolf waarmee de oostkust van het land momenteel te kampen heeft.

Weersvoorspellingen hebben het over temperaturen van 48 graden Celsius in sommige gebieden, wat een record zou betekenen voor de staat tijdens de maand februari. Het is dan ook verboden om vuur te maken in het openbaar en ook grote sportwedstrijden werden afgelast.



"Dit is niet zomaar een zomerdag. Erger dan dit wordt het niet," vertelt Shane Fitzimmons aan de journalisten. Fitzimmons is brandweercommandant en moest vandaag al 49 bos- en heidebranden mee helpen bedwingen. "We mogen wel stellen dat het een catastrofe is."



Hydrateren

Duizenden mensen vluchtten naar de stranden van Sydney op zoek naar afkoeling, door de redders aangemaand dicht bij de kustlijn te blijven en voorzorgen te nemen tegen de zon. "Mensen moeten zich bewust zijn van signalen en symptomen die op oververhitting kunnen duiden", vertelt een woordvoerder van de badmeesters aan Reuters. "De belangrijkste boodschap is dat iedereen gehydrateerd moet blijven, dat is cruciaal op een dag als vandaag."



Vrees voor stroompannes

De extreme hitte in het woestijnachtige binnenland van Australië zal ook de temperaturen in staten als Queensland en het Australian Capital Territory naar onaangename hoogten stuwen. Gisteren stegen de temperaturen al tot 47 graden in bepaalde delen van New South Wales. Daardoor ontstond al een enorme druk op het elektriciteitsnetwerk. De vrees voor stroompannes is dan ook groot. Om dat te vermijden, werd de stroomtoevoer naar bepaalde gebieden beperkt.