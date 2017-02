Turkmenistan: huidige president blijft het hoogste lied zingen

Door: redactie

Nog nooit heeft het Centraal-Aziatische Turkmenistan zoveel kandidaten gehad voor het presidentschap. Spannend wordt het morgen evenwel niet. Huidig president Goerbangoely Berdimoehamedov stevent fluitend - letterlijk - op een derde ambtstermijn af. Naast zijn eigen naam probleemloos uitspreken kan de 59-jarige president zowat alles: hij rockt, zingt en speelt gitaar, hij doet aan gewichtheffen, wint paardenrennen en fungeert als dj op tv. Kortom: Berdimoehamedov is de "hippe en vitale vader des vaderlands" - zij het met autoritaire trekken.

Voordat u een ticket richting Asjchabad boekt: Turkmenistan, de voormalige Sovjetrepubliek Turkmenistan, is internationaal geïsoleerd en heeft een bevolking, 5,5 miljoen mensen, die misschien wel immer blij is, maar ook extreem arm.



Maar na tien jaar is het Turkmeense volk zijn leider nog steeds niet beu. Berdimoehamedovs tegenkandidaten - een parlementslid, regionale politici en politici van twee oppositiepartijen - zijn dan wel talrijk, ze stellen amper iets voor.



De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) zal toekijken op het verloop van de stembusgang om, zoals bij elke vorige verkiezing in het land, tot de vaststelling te komen dat zij niet vrij en eerlijk zijn verlopen. In 2012 wist de zingende politicus 97 procent van het electoraat te charmeren, een score die hij moeilijk kan verbeteren.



De herverkiezing van de vader van zijn vaderland staat al zo vast dat hij zelfs geen campagne heeft gevoerd, onder het motto goede wijn behoeft immers geen krans. Dat wil niet zeggen dat 'Berdi' de kiescampagne werkeloos doorstaat. Zo gaat hij bijvoorbeeld liedjes zingen in fabrieken, waarbij hij zichzelf op de gitaar begeleidt.



Berdimoehamedov volgde in 2006 die andere Turkmeese legende, Saparmoerat Nijazov op. Die bezorgde zijn land zoete onafhankelijkheid en bittere armoede. Nijazov koos voor verregaand isolationisme: haast niemand mag het land binnen en, anderzijds, haast niemand mag het land buiten. In die voetstappen wil de huidige leider blijven treden.