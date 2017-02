Duizenden mensen nemen deel aan vrijdagavondprotest in Roemenië

Door: redactie

In Roemenië is er gisteren voor de elfde dag op rij geprotesteerd om het ontslag van de regering te eisen, die volgens de betogers de strijd tegen corruptie wil afremmen.

Minstens 6.000 mensen trokken door de straten van Boekarest en in de westelijk gelegen stad Timisoara betoogden 3.500 mensen. Ook in andere steden was er protest, al was dat kleinschaliger.



De betogingen gingen gepaard met tegenbetogingen. Zo trokken in Boekarest honderden regeringsaanhangers naar het presidentieel paleis, om hun ongenoegen te uiten over de steun van president Klaus Iohannis voor de antiregeringsprotesten.



Woensdag overleefde premier Sorin Grindeanu een vertrouwensstemming van de oppositie. De aanleiding van de politieke crisis in Roemenië was de aanname van een nooddecreet door de regering van Grindeanu, dat de strafrechtelijke vervolging van ambtsmisbruik moeilijker moest maken.



De regering gaf toe aan de druk en trok afgelopen zondag het decreet in, maar dat bleek onvoldoende om het vertrouwen van de bevolking te herstellen. De betogingen blijven verdergaan, al is het aantal deelnemers de afgelopen week wel flink afgenomen.



De organisatoren van het protest in Boekarest hebben een fondsenwervingscampagne georganiseerd om een peiling te organiseren. Die moet aantonen hoeveel mensen tegen de regering zijn.