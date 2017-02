Topbestuurder centrale bank VS neemt ontslag

Door: redactie

Bij de Amerikaanse Federal Reserve heeft vandaag een hooggeplaatste bestuurder zijn ontslag ingediend. Daarmee komt er een extra positie vrij aan de top van de koepel van centrale banken, waarvoor president Donald Trump een vervanger mag aandragen.

Het gaat om de 64-jarige Daniel Tarullo, een van de grote voorvechters van strengere regels voor banken na de financiële crisis. Het is onduidelijk waarom hij precies stopt. Tarullo's termijn liep eigenlijk nog tot 2022, maar hij is van plan al in april dit jaar terug te treden. Er waren reeds twee posities vacant bij de in totaal zevenkoppige bestuursraad, die wordt voorgezeten door Fed-president Janet Yellen.



Trump is onlangs juist begonnen aan de door hem beoogde ontmanteling van de strengere crisisregels in de financiële sector. Daarbij richt hij zijn pijlen op de zogeheten Dodd-Frank Act uit 2010, die mogelijkheden van banken om te handelen voor eigen rekening beperkte en zorgde voor scherper toezicht. Dit is een van de wetten die Tarullo, die in 2009 werd benoemd bij de Fed, in Washington herhaaldelijk heeft verdedigd.