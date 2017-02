Londen veegt honderden onderzoeken naar Irak-schendingen onder mat

Door: redactie

10/02/17 - 23u06 Bron: Belga

Britse soldaten trainen strijders van de koerdische peshmerga in Irak. © © Sebastian Meyer/Sebastian Meyer/Corbis.

De Britse regering heeft beslist de werkzaamheden van het Iraq Historic Allegations Team (IHAT) stop te zetten. Die instantie, in 2010 opgericht door de toenmalige Labour-regering, moest nagaan of en welke misdaden tegen de menselijkheid zijn begaan door Britse soldaten tijdens de bezetting van Irak. Door het regeringsbesluit blijven honderden zaken onbehandeld.

Het IHAT behandelt momenteel 675 zaken, waaronder beschuldigingen van moord. Amper twintig dossiers zullen doorverwezen worden naar de Royal Navy Police.



De Britse minister van Defensie, Michel Fallon, verwelkomde het besluit als een "enorme opluchting voor onze jongens, op wie zo lang verdenkingen zijn gericht". Een parlementscommissie had eerder vrijdag gesteld dat Irak-veteranen "geïntimideerd" en in sommige gevallen zelfs "bespioneerd" werden door de IHAT-onderzoekers.



Onder andere de mensenrechtenorganisatie Amnesty International is niet opgezet met het besluit. De in Irak begane gewelddaden "mogen niet onder de mat geveegd worden", aldus AI. De ngo betreurt dat Londen heeft beslist "de reputatie van het Britse leger op het spel te zetten". Niet alleen de misdaden begaan in Irak, ook die in Afghanistan "moeten het voorwerp zijn van onafhankelijk onderzoek". En dat kan van de Royal Navy Police in deze niet gezegd worden.



Het Verenigd Koninkrijk had in oktober reeds gesuggereerd de Europese Conventie voor de Mensenrechten links te laten liggen "tijdens de oorlogsperiode". Officieel luidde het dat aldus "ongewenste" vervolgingen van Britse soldaten worden vermeden.



Aan de Anglo-Amerikaanse bezetting van Irak, waarvoor geen VN-mandaat bestond, namen 120.000 Britse soldaten deel. In 2009 werd het leeuwendeel van hen teruggetrokken. Het besluit om Irak binnen te vallen, officieel wegens de (vermeende) aanwezigheid aldaar van massavernietigingswapens, werd voor het VK genomen door Tony Blair. Die foute beslissing heeft de rest van diens politieke carrière amper geschaad.