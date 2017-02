Orban opent grenzen voor westerlingen die "politieke correctheid en neoliberalisme" ontvluchten

Door: redactie

10/02/17 - 21u40 Bron: Belga

© afp.

De Hongaarse premier Viktor Orban wil de grenzen van zijn land openstellen voor burgers van Westerse landen die het "neoliberalisme, de politieke correctheid en de goddeloosheid" in hun land willen ontvluchten.

Orban staat voor het overige bekend als iemand die de grenzen potdicht wil houden voor alle migranten en vluchtelingen van buiten Europa. "De ware vluchtelingen zullen wij natuurlijk asiel verlenen", zei de conservatieve premier vandaag in zijn jaarlijkse state of the union in Boedapest.



"Elke door angst bevangen Duitse, Nederlandse, Franse (en) Italiaanse politicus of journalist, elke tot het verlaten van zijn Heimat gedwongen Christen (...) is welkom", zei Orban.



Haast traditioneel haalde de leider van de Fidesz-partij uit naar de "liberale media" en de internationale mensenrechtenorganisaties. Beide instanties werken volgens hem samen om "honderdduizenden migranten" aan Europa "uit te leveren".