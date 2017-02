Soldaten in Mexico doden twaalf bendeleden

Door: redactie

Bij gevechten tussen infanteristen van de marine en veronderstelde bendeleden zijn in het westen van Mexico twaalf verdachten gedood. Een van de slachtoffers zou Juan Francisco Patrón Sánchez zijn, alias 'H2'. Hij is/was de regionale chef van het misdaadsyndicaat Beltrán Leyva. Dat heeft het Mexicaanse ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag meegedeeld.

Sanchez zou verantwoordelijk zijn geweest voor de activiteiten van het kartel in de deelstaat Nayarit en in het zuiden van Jalisco.



In de versie van de marine werden de infanteristen door bendeleden beschoten in een voorstad van de stad Tepic en schoten zij daarop terug. In een video is te zien hoe infanteristen vanuit een helikopter met machinegeweren op de verdachten schoten. Bij die schietpartij vielen acht doden. Later volgde een nieuw vuurgevecht nabij de luchthaven van Tepic, waarbij vier doden vielen.



Het Beltrán Leyva-kartel is een afsplitsing van het meer bekende Sinaloa-kartel. De leider daarvan, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, is intussen aan de VS uitgeleverd. Beide bendes bevechten elkaar momenteel om hun invloedzone te vergroten. De kartels houden zich vooral bezig met drugshandel, afpersingen en ontvoeringen.