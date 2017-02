Voor 60 miljoen euro cocaïne op Engelse stranden aangespoeld

Door: redactie

Op twee stranden in het oosten van Engeland is zowat 360 kilo cocaïne aangespoeld, zo meldt het Britse NCA (National Crime Agency). Het spul heeft een straatwaarde van 60 miljoen euro.

De eerste zakken met het witte goedje werden gisterennamiddag aangetroffen op een strand in Hopton, nabij de haven van Great Yarmouth in het graafschap Norfolk.



Deze ochtend werd een ander, kleiner deel van de lading aangetroffen op een strand in Caister-on-Sea, enkele kilometers verderop.



De onderzoekers proberen nu de oorsprong van de grote drugslading te achterhalen.